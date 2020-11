Otepää kahevõistluse MK-etapp jääb taas ära

"Koroona on üks põhjustest mõistagi. Ettemääramatust on hetkel liiga palju ning sellega seoses on ka lisakulud tulemas," selgitas Eesti suusaliidu juhatuse liige, Otepää MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt Delfi Spordile."Sponsorite leidmine hetkel on õudselt keeruline. Suusaliit ei ole praegu ka väga tugevas finantsilises seisus, et eelarve puudujääki kompenseerida. Tänasel hetkel peaksime hakkama juba kulutusi ja ettemakse tegema."

Kas oleks saanud üritust ka paari kuu jagu edasi lükata? "Edasilükkamine on alati võimalik, aga tänasel päeval on kõik ettemääramatu. Pigem keskendume nüüd järgmise hooaja algusele."

Uus võimalus MK-etappi korraldada tuleb järgmisel hooajal. Esialgse plaani kohaselt toimub Otepää etapp detsembri alguses. "FIS kinnitab kava aga alles 2021. aasta septembris," lisas Markvardt.

Otepääle oli tänavuse hooaja võistlus planeeritud 1.–3. jaanuarini. Nii meeste kui kanaiste klassis plaaniti selle aja jooksul pidada kaks MK-etappi.

"Loomulikult on meile Otepää kaotus valus löök. Eriti sellepärast, et naiste jaoks oli kavas hooaja avaetapp. lisas FIS-i kahevõistluse võistluste direktor Lasse Ottesen pressiteate vahendusel. Nimelt on tänavusel hooajal kahevõistluse programmis esmakordselt ka naiste MK-sari. "Keskendume nüüd sellele, et leida asendus sellele etapile ning tahame luua naiste jaoks suurepärase debüüthooaja, ehkki koroona ei tee olukorda lihtsaks. Anname esimesel võimalusel asendusvõistlusest teada."

Otepää kahevõistluse MK-etapp jääb nelja aasta jooksul ära juba kolmandat korda. Esmakordselt pidid maailma parimad kahevõistlejad Otepääl startima 2018. aasta 5.-7. jaanuarini, kuid toona jäi jõuproov lumepuudusel ära. Aasta hiljem MK-etapp siiski toimus, kuid tänavu veebruaris jäi suurvõistlus taas lumepuuduse tõttu ära.