Otepää kahevõistluse MK-etapp jääb ära

"Koroona on üks põhjustest mõistagi. Ettemääramatust on hetkel liiga palju ning sellega seoses on ka lisakulud tulemas," selgitas Eesti suusaliidu juhatuse liige, Otepää MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt Delfi Spordile ."Sponsorite leidmine hetkel on õudselt keeruline. Suusaliit ei ole hetkel ka väga tugevas finantsilises seisus, et eelarve puudujääki kompenseerida."

Uudist täiendatakse...