Ontika mõisa omav Soome spordikuulsus: kui see kaheks nädalaks tühjaks jätta, viiksid vargad kõik ära

Ida-Virumaal asuv Ontika jääb Tallinnast 160 km kaugusele. Maakonna suurimasse linna Narva on sealt sõita 60 kilomeetrit. "Narvas on väga suur narkoprobleem. Oleme sealt üsna kaugel, seega see meid otseselt ei mõjuta," rääkis endine maailmameister Iltalehtile. "Samas, kui jätta mõis kaheks nädalaks tühjaks, viiksid vargad siit kõik minema. Meil on turvakaamerad ja neli koera."

Umbes 300 000 euro eest 2011. aastal Ontika mõisa soetanud Palander plaanis esialgu teha sellest enda suvekodu. "Mõtlesime siin suviti vahel käia," tõdes soomlane, kes on nüüdseks teinud mõisast majutusasutuse.

"Kui soetasime selle, vaatasime ka teisi lähedal asuvaid kohti. Need nägid kohutavad välja. Kui siin piirkonnas oleks juba korralik turismimajutus olnud, poleks me konkureerima hakanud," rääkis spordikuulsuse abikaasa Riina-Maija.

Kalle ja Riina-Maija kasvatavad koos üles kolme last: 2007. aastal sündinud Oda-Sofia ja 2012. aastal sündinud kaksikud Mona-Lisa ja Romeo. Kui mullu elas perekond Soomes, siis viimase aasta on nad veetnud peamiselt Ontikal. "Olin üsna ebakindel, kui tõin kaksikud Soome. Seal pole distsipliini ja lapsed ei oska käituda," tõdes Riina-Maija. "Romeo on tundliku iseloomuga, kes tahab kõigile meeldida. Tema kallal tarvitati seal vägivalda. Eesti lastel jällegi on distsipliini, nad mängivad ja suruvad kätt üksteisel."

Lisaks Ontikale kuulub Palanderile veel majad Soomes Tornios ning Prantsusmaal Provence'is. Kusjuures Prantsusmaal elab ta vormelilegendi Mika Häkkineni läheduses. "Mika kutsub mind vahel endale külla. Ütlen talle, et ma ei saa oma naiselt luba, kui Mika enda abikaasat seal pole," muigas Palander.

2011. aastal jalavigastuse tõttu karjääri lõpetanud Palander osales eduka karjääri jooksul kokku 180 MK-etapil ja jõudis poodiumile 30 korral, millest 14 korda kõige kõrgemale astmele. 1999. aastal krooniti ta slaalomi maailmameistriks.