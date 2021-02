Nagu varemgi arutletud, kahevõistluses pead hüppama enam-vähem, aga suutma suuska sõita. Riiber on omaette klassist, hõbeda-pronksi võitsid hüppemäe 13. ja 11. mees.

Kristjan Ilves sõitis välja MM-ide parima tulemuse ehk sai 19. koha ning on nüüd Oberstdorfis parim eestlane – Marko Kilp oli klassikasprindis 20. – ent kripeldama jääb kõvasti.

Ilvesel jäi murdmaarajal kiireimale, Herolale, alla 2.12, mida on palju. Aastaid on räägitud, et kui ta kärbiks kaotuse minutile, võiks hakata lootma. Ja palun: kui Ilves olnuks Herolast maas 60 sekundit, saanuks ta kaheksanda koha ja kerkinuks EOK palgale. Paraku...

Suur mägi on veel ees ehk seal...