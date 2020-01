Noorte olümpia neljas päev: jäähokikaksikud kindlustasid vähemalt ühe medali

Kui Marek Potšinoki meeskond „Roheline“ kindlustas pääsu poolfinaali juba pühapäeval, siis Erik Potšinoki meeskond „Pruun“ vajas kahest viimasest mängust võitu. See ka õnnestus – Konrad Kudeviita meeskond „Sinine“ alistati 14:2, alagrupiturniiri viimases kohtumises võideti tiimi „Kollane“ 8:6.

„Olime viimases mängus väga närvilised, aga treener ütles meile, et on vaja mängida ning mitte rabistada,“ rääkis täna neli väravat visanud Erik Potšinok. Poolfinaalid peetakse juba homme ning kaksikvennad vastamisi seal ei lähe – kell 13 tuleb jääle Marek Potšinoki meeskond ning kell 14.30 Erik Potšinoki meeskond. „Mul on hea meel, et me ei lähe Marekuga poolfinaalis kokku! Tahan tema vastu finaalis mängida, siis näeme, kes on parem!“ sõnas Erik.

Finaal ja pronksikohtumine peetakse kolmapäeval.

3 vs 3 jäähoki alagrupiturniiri lõppseis: 1. Roheline (M.Potšinok) 17 punkti, 2. Pruun (E. Potšinok) 14 punkti, 3. Punane 13 punkti, 4. Must 12 punkti … 8. Sinine (Kudeviita) 0 punkti

Neidude iluuisutamise üksiksõidus sai Eva-Lotta Kiibus 138,70 punktiga 14. koha, vabakava eest teenis ta 92,07 punkti. „Mul ei õnnestunud ennast näidata nii tugevast küljest, kui oleks tahtnud. Füüsiliselt olen kindlasti praegu väga heas vormis, aga vaim ei pidanud vastu,“ sõnas Kiibus. „Publik oli suurepärane ja toetas mind, see on väga armas ja seda läheb alati vaja!“

Kuldmedali võitis ka lühikava järel juhtinud Lõuna-Korea iluuisutaja Young You, kes kogus 214,00 punkti. „Tema kava on hästi nauditav ja tema hüpped on justkui õpiku järgi täpselt paigas,“ kiitis Kiibus.