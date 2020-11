MK-etapil viienda koha saanud Kristjan Ilves: selge samm on võrreldes eelmise hooajaga edasi tehtud

Hüppemäel tegi eestlane võimsa soorituse, kui sai kirja 144 meetrit ning 156 punkti. Sellega sai ta hüppevoorus teise koha, alustades seega 5 km suusasõitu austerlase Johannes Lamparteri järel teisena. "Hüppemäel suutsin korraliku soorituse ära teha. Kindlasti saab paremini, hüpe polnud nii vaba, kui proovihüppe ajal," rääkis Ilves Delfile ja Eesti Päevalehele. "Sellega võrreldes läks natuke seal kaduma."

11 sekundit austerlasest hiljem alustanud Ilves hoidis veel 3.6 km peal kolmandat kohta. Lõpuks ületas eestlane finišijoone viiendana, kaotades võitjale Jarl Magnus Riiberile 29,8 sekundiga. Teiseks jäi austerlane Lamparter (+1,0). Kolmanda koha sai norralane Jens Luuras Oftebro (+17,3). Ilvese ees tuli veel neljandaks sakslane Manuel Faisst, edestades eestlast 3,8 sekundiga. "Suusarajal polnud võib-olla täna sellist hea minekut. Jalad ei olnud nii värsked ja ei olnud seda mõnusat enesetunnet."

"Tänase tunde pealt olin neljandaks kohaks kindlasti võimeline," jätkas Ilves. "Viimase tõusu peal võitlesin sakslasega, kolmas koht jäi aga veidike kaugele. Tundsin ise ka viimases vaheajapunktis, et läheb raskeks poodiumit hoida. Tundsin, et kõik oli välja pandud ja väga palju polnud juurde enam panna. Koha poolest võib isegi rahule jääda, peabki olema, aga võistluskulgu arvestades oleks saanud siiski paremini."

Ruka minituuril on nii homme kui pühapäeval kavas uued etapid. 5 km asemel on mõlemal päeval suusasõit aga kaks korda pikem. "Usun, et kui hüpata saammoodi, siis on päris head võimalused eesotsas olla. Nagu Rukal ikka, siis hüppest sõltub palju. Lähen homme head sooritust tegema."

"Ma arvan, et hooaja algus on olnud positiivne," lisas Ilves, kes möödunud nädalavahetusel võistles Norras toimunud kohalikel meistrivõistlustel. Esimesel võistluspäeval oli ta neljas, järgmisel viies. "Selge samm on võrreldes eelmise hooajaga edasi tehtud. Hüppemäel tunnen end kindlamalt, suusasõit on ka parem. Üldine seis peaks olema täitsa asjalik. Kahju, et Lillehammeri MK (oli algselt kavas 3. - 6. detsembrini - toim) ära jääb, aga mis seal ikka. Homme tuleb juba edasi võistelda."