Mitmel korral ära jäänud Otepää kahevõistluse MK-etapp sai uue võimaluse

Otepääl peaks võistlus toimuma 2021. aasta 2.-3. jaanuaril, mõlemal päeval on kavas individuaaldistantsid, kus hüpatakse K90 mäelt ja seejärel on 10 km pikkune suusadistants.

Otepää võistlus on MK-sarja kavas olnud ka kolmel viimasel hooajal, aga lumeolud lubasid etapil toimuda vaid 2019. aastal. Tänavu loodeti, et veebruariks on lumi maas, aga ilmataat ei halastanud.

Nüüd paigutus Otepää etapp MK-kalendris taas jaanuari algusesse, Eestis on sel ajal lumeolud vähemalt viimasel kümnendil olnud väga ebastabiilsed.

MK-sari algab praeguste plaanide järgi 27. novembril Soomes Ruka suusakeskuses.