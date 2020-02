Mis saab Tartu maratonist? Korraldajad plaanivad jalgsimatka

Korraldajad toodavad praeguste miinuskraadidega kunstlund nii palju kui saavad, kuid lähiaja ilmaprognoosid näitavad, et käimasolev külmaperiood jääb paraku lühikeseks. Seega suure tõenäosusega ei saa korraldajad Tartu Maratoni plaani C ehk Tehvandi kunstlumeringi jaoks piisavas koguses lund toota. Kui Tartu Maraton jääb tõesti ära, on toodetavast lumest siiski kasu laskesuusatamise EM-i korraldamise ning kõikide suusasõprade jaoks.

Täna on ebareaalne ka stsenaarium, kus ilmaprognoosid muutuvad kardinaalselt ning maratoninädalal sajab suures koguses looduslikku lund. Seega peab tõdema, et 47. Tartu Maratoni toimumine on vähetõenäoline, kuid lõplikud sellekohased otsused langetavad korraldajad hiljemalt teisipäeval, 11. veebruaril.

Teadupärast anti 16. jaanuaril 1960 Tartu südalinnas start esimesele Tartu-Kääriku suusamatkale, millega saigi alguse Tartu Maraton. Siit ka korraldajate idee lumepuuduse korral pakkuda huvilistele võimalust matkamiseks, sedapuhku aga jalgsi.

Juubelimatkal, mille start oleks Otepääl Tehvandi staadionil ja finiš Käärikul, on valikus kaks distantsi: 26 ja 17 km. Matkarada viib osalejad nii Pühajärve äärsetele kaunitele teedele, kuulsale Kekkose rajale kui ka kohtadesse, mis kattuvad Tartu suusamaratoni rajaga (nt Harimägi). Raja viimased detailid ja kooskõlastused on parasjagu kinnitamisel, mistõttu võivad distantsipikkused veel natuke muutuda. Rajakaardid koos lõplike distantsidega valmivad selle nädala jooksul.

Neile, kes on end suusamaratonile registreerunud, on matkal osalemine tasuta, kuid vajalik on ümberregistreerimine. Mõistagi on võimalik matkale registreeruda ka neil, kes suusamaratonil kirjas ei ole.