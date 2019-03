Mis mängu mängib nurka aetud Mati Alaver ja millele ta loodab?

„Praegu ei ole ma selleks kahjuks valmis. Vabandan, Mati.”

Nii vastas Mati Alaver Eesti Päevalehe ettepanekule kokku saada ja anda avameelne intervjuu, enne kui uurimised, spordiringkonnast lekkiv info ja ülestunnistused peitupugemise täiesti mõttetuks muudavad. Omal ajal suusaprofessoriks ristitud 65-aastane treener pole veel alla andnud, ta ei mõtlegi kapituleeruda, vaid jätkab mingil põhjusel kindla käitumismustri järgimist.

Täna koguneb Eesti olümpiakomitee täitevkomitee ja arutab Seefeldi MM-il lahvatanud dopinguskandaali, kuhu sattusid suusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning treenerid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Sportlastega on asi klaar – nad tunnistasid veredopingu kasutamise üles ja tõenäoliselt määratakse neile lõpuks nelja-aastane võistluskeeld. Kuna Austrias on doping kriminaliseeritud, pole välistatud ka vanglakaristused.

Aga mis saab Alaverist ja vanema Veerpalust? Eelinfo kohaselt on EOK täitevkomitee liikmed üsna tigedad. Neid ajas marru Tammjärve tunnistus, et mõte veredopingut kasutada tuli tal 2016. aastal Alaveriga vesteldes ning keelatud võtetest oli teadlik ka olümpiavõitja Andrus Veerpalu. Aga mida EOK ikka teha saab? Ilmselt tehakse treenerite kutsekomisjonile ettepanek võtta Alaverilt ja Veerpalult treeneri kutsetunnistus. Ehk võetakse neilt ka EOK aumärgid ning visatakse nad EOK-st välja, mõlemad on ju füüsilisest isikust hääleõiguslikud liikmed. Aga see on ka kõik.

Alaveri virtuooslik küsimuste eest põiklemise või millimeetri pealt vastamise mäng (ja ajakirjanike vältimine) käib hoopis suuremate panuste nimel. Dopingule kallutamise eest võib Eesti seaduste järgi määrata kuni aastase vanglakaristuse, kui tegevus on kordunud, võib terendada kuni kolmeaastane vangistus.