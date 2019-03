Ministeeriumid, eksperdid ja sportlased on ühte meelt: kaaluma peaks dopingu eest kriminaalkorras karistamist

Kriminaalkaristuse puhul kehtib põhimõte, et ka süüdistatav on seni süütu, kuni tema tegu pole tuvastatud. Kohtuvaidlused võivad kesta väga kaua. Dopingujuhtumite puhul aega ei ole.

"Sport on olnud kogu aeg eraõiguslik territoorium, autonoomne, põhinenud sotsiaasel kokkulepel. On kokku lepitud, et jalgpallis käega ei lööda. Selle peale politseid kohale ei kutsuta," ütles Port.

Samas kaasatakse dopingu puhul ka juriste, arste. Asjal on ka majanduslikud mõjud - sponsorid kaotavad raha, ettevõtlus kannatab, riigi maine kannatab. Sealt on osa riike vastu võtnud otsuse doping kriminaliseerida. Nii on see näiteks Itaalias, Prantsusmaal, Austrias ja Rootsis. Tegemist on suured riigid, kus spordis liigub suur raha.

"Sport on muutunud tööks, liikunud majandussektorisse," kirjeldas Port.

Ometi pole tema sõnul kriminaliseerimine eriti asjale mõju avaldanud.

Sellele vaatamata Port kriminaliseerimise võimaluse üle arutamisele vastu ei seisa. Tema sõnul on diskussioon selle üle juba ka olnud.

Olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi märkis juhtust rääkides, et see tekitab temas väga suurt piinlikkust.

Šmigun-Vähi sõnul peaks kriminaliseerimist kaaluma. "Võistluskeelud, nagu välja tuleb, ei ole piisavaks faktoriks, mis dopingust hoiduma paneks," märkis olümpiavõitja.