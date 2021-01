Mihkel Kärmas: me ei ütle "Pealtnägijas" kuidagi, et Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest

""Pealtnägija" toimetus tugines kõnealust lugu tehes Mati Alaveri kohtutoimiku materjalidele, kus näeme selgelt, et Toomas Annuse sponsorraha kasutati dopinguskeemis. Meil puuduvad andmed ja me ei ütle saates kuidagi, et ettevõtja Toomas Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest," kommenteeris Kärmas, vahendab ERRi portaal.

"Samas tekitab selline rahade käitlemine väljapool tavapäraseid kanaleid küsimusi, mida ajakirjanikena ka härra Annuselt küsisime ja tema seisukohad saates avaldasime. Annuse selgitus kõlab kõnealuses loos nii telefonikõnes kui ka läbi meile saadetud sõnumite. Meil on väga kahju, kui Toomas Annus loobub dopingupatuste sportlaste tõttu laiemalt võistlusspordi toetamisest, aga see on tema valik ega ole kuidagi meie toimetuse mõjutada," lisas Kärmas.

Reaktsiooniks "Pealtnägija" lugudele ERR-i portaalis ja ETV eetris teatas ettevõtja Toomas Annus reedel, et lõpetab Eestis võistlusspordi toetamise.

