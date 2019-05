"Mehed ei nuta" Andrus Veerpalust: ta on sisuliselt olümpiavõitja staatusest välja tõrjutud

"Kahetusväärselt olen ma aru saanud, et Andrus Veerpalu ongi igalt poolt kõrvale tõrjutud. Ma ei kujuta ette, et kui täituks tema Salt Lake City olümpiavõidust 20 aastat, et siis tehakse suured pidustused ning EOK kutsuks torti sööma ja kõik lehed kirjutaksid eeposeid. Ta on kuidagi süüdi mõistmata surutud välja olümpiavõitja staatusest," sõnas Jaan Martinson.

Tarmo Paju lisas: "Ega see paos olemine ja ise mitte midagi ütlemine ka nüüd kasuks ei tule, et sirge seljaga elus edasi minna. Siin Eestis vähemalt."

Martinsoni arvates oleks tulnud Veerpalul see "kasvuhormooni jama" ära lõpetada juba enne oma karjääri lõppu ja ka pojale tulnuks aru pähe panna: "Ta oli juba võitnud kõik, mida tal veel vaja oli? Ja nüüd oleks võinud oma poisile öelda: "Sa oled lolliks läinud või, et hakkad verd vahetama?"."

"Mehed ei nuta" saatelõik Veerpalu teemal alates 38.10: