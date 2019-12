"Hetkel on asjad läinud oodatust paremini. Alguses öeldi mulle, et hüppemäele ei ole lootust pääseda 7-8 nädalat. Käisin esmaspäeval röntgenis ja see oli suhteliselt puhas,“ rääkis Ilves ERR Spordile.

„Täna käisin magnetuuringus ja ootan tulemusi. Ma ise loodan, et naasen oodatust kiiremini mäele. Suusarajal olen saanud treenida juba poolteist nädalat. Väga suurt kadu ei ole olnud," lisas Ilves.

Ilves lendab täna Lillehammerisse, kus treenib nädal aega suusarajal.