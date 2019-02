„Õnneks on luud terved. Paistetuse põhjuseks on pehmete kudede põrutus,“ märkis Loit ning lisas, et Ilvese olukord läheb pidevalt paremaks.

Siiski ei ole praeguseks selge, kas Ilves saab osaleda neljapäeval (28. veebruaril) toimuval väikese mäe võistlusel. „Kristjan on kergelt ennast juba liigutanud ja natuke trenni teinud. Vasakut kätt on ta loomulikult hoidnud. Homme peaks ta minema ka hüppetrenni,“ avaldas Loit.

Loit tõdeski, et hüppamist käevigastus ei sega, kuid küsimus ongi suusasõidus. Lõpliku otsuse võistlemise kohta peab tegema Ilves ise ja tõenäoliselt saabub selgus võistluspäeval.