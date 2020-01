Kristjan Ilves tegi Val di Fiemmes suurepärase hüppe

Eestlane on hetkel, kui tornist on tulnud 35 meest, 11. kohal. Kaotust liider Akito Watabele on 29 sekundit. Hüppevõistlus jätkub.

Eile sai 23-aastane Ilves oma hooaja avavõistlusel Val di Fiemmes 32. koha. Siis hüppas ta 94,5 meetrit, teenis 119,3 punkti ning oli 10 km murdmaasõidu eel 20.

Uudist täiendatakse.

Tänane 10 km suusasõit algab kell 14.30.