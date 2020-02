Kristjan Ilves tegi Lahti MK-etapi proovivoorus hooaja parima hüppe

120 meetri pikkust õhulendu näidanud 23-aastane Ilves teenis 127,4 punkti. Teda edestasid vaid MK-sarja valitseja, norralane Jarl Magnus Riiber (135,5 punkti), tema kaasmaalane Jens Luras Oftebro (132p) ja soomlane Iikka Heinola (127,9p). Kui tänased tulemused peaks käiku minema, stardib Ilves pühapäeval liidrist Riiberist 32 sekundit hiljem.

Laupäeval on kavas meeskonnavõistlus. Pühapäeval on taas stardis Ilves. Proovivoor on kavas kell 9, võistlushüpetega tehakse algust tund aega hiljem. 10 km suusasõidule antakse start kell 14.45.

"Läks isegi oodatust paremini. Tunnen end võrreldes Trondheimi MK-etapiga hoopis paremini," tunnistas Norra koondisega koos treeniv Ilves sotsiaalmeedias. "Mulle juba visati Norra müts pähe, et võib-olla juba kodakondsust vahetada."