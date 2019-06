Kristjan Ilves kutsub: tule olümpiapäevale lendamist proovima!

Kell 10.30 algaval olümpiapäeval saavad igas vanuses huvilised end proovile panna erinevatel spordialadel, kohtuda olümpiasportlastega ning sporditurul ostelda. Üritus on tasuta.

Kristjan Ilves ja tema treenerist isa Andrus Ilves toovad Tartusse kohale väikese hüppemäe, mida Kristjan on isegi omal nahal proovinud. “Täiskasvanuna on see juba veidi keerulisem, aga lastel on seal kindlasti äge oma oskusi proovida. Kuna teistsugust taolist hüppemäge Eestis pole, tasub kindlasti Tartusse tulla ja omal nahal see ära katsetada,” ütles Kristjan Ilves.

Lisaks Kristjan Ilvesele aitavad huvilistel lennuoskusi lihvida ka noored kahevõistlejad Andreas Ilves ja Robert Lee ning suusahüppaja Kevin Maltsev.

Lisaks suusahüpete proovimisele tutvustab sisesõudmise maailmameistrivõistlustel kuldmedaleid võitnud Kaisa Pajusalu sõudmist ning BMX ratta põnevusrajal saab oma osavuse proovile panna Rene Mandri, Caspar Austa ja Siim Kiskoneni ergutamise saatel. Ühtlasi on olümpiapäeval esindatud laskmine, iluvõimlemine, võrkpall, slackline ning 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kavva kandideeriv breiktants.

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ühisel alal saab kohtuda erinevate sportlastega, uudistada olümpiameeneid, lahendada ristsõnu ning proovida vehklemise reaktsioonikiiruse treeningvahendit. Sporditurul saab igaüks osta, müüa ja vahetada sporditarbeid, käsitöölaadal aga meisterdada.