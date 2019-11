Kristjan Ilves kaelatraumaga lõppenud kukkumisest: olud olid keerulised, aga natuke oli see ka minu viga

"Head jälge see kindlasti ei jäta. Hooaja alguses ju hüpata ja suusatada ei saa. Selle tõttu vorm langeb, aga proovin teha kõik, et olla tagasi tulles nii heas füüsilises konditsioonis kui võimalik. Suur töö on suvel ja sügisel ära tehtud. Vast väga suurt põntsu see ei pane. Loodan väga juba järgmise aastanumbri sees võistelda."

Doktor Madis Rahu: vigastus ei tohiks Ilvest edaspidi mõjutada Kristjan Ilvest aitav dr Madis Rahu kirjeldas kahevõistleja vigastust nii: „Trauma kuulub kergemate kaelavigastuste hulka. Halvad on murrud ja kui näiteks diskid nihkuvad paigast ära. Aga seda tuleb võtta ikkagi tõsiselt, sidemed peavad igal juhul paranema. See võtab aega kaks kuni neli nädalat. Kui uuringud näitavad, et side on paranenud, võib hakata julgelt trenni edasi tegema. Tänasel päeval on kaelaga seotud tegevus piiratud. Rattaga võib ta näiteks sõita.”



„Vigastus tekkis pea ülesirutamise mehhanismist. Oleks võinud ka halvemini minna, sest selle mehhanismiga võib saada ka raskema vigastuse. Võib öelda, et läks pigem hästi. Oleks ta õhus kukkunud, siis oleks võinud hullemini minna. Õnneks polnud energia väga suur, umbes nagu murdmaasuusataja oleks kukkunud.”



Mida tähendab trauma Ilves edaspidisele karjäärile? „See ei tohiks edaspidi mõjutada, aga peab kindlaks tegema, et enne tugevamaid treeninguid oleksid sidemed paranenud. Sest alati võib ju uuesti kukkuda,” vastas Rahu.