Kristjan Ilves jäi enda MK-sarja avavõistlusel napilt punktikohalt välja

Kahevõistluse MK-etapp Val di Fiemmes

Kristjan Ilves jõuab finišisse pärale 32. kohal (+2.40,3).

Algusest peale juhtinud Jarl Magnus Riiber võtab võidu, norralaste kaksikvõidu nurjab 10. kohalt startinud sakslane Vinzenz Geiger (+26,69), kes edestab finišiheitluses Jörgen Graabakit (+27,7). Esimesena jääb poodiumilt välja sakslane Fabian Riessle (+29,3). Ilkka Herola lõpetab 8. kohal.

Ilves on endiselt 32. Pittini on mööda lasknud, aga samas on ise kätte saanud 9. kohalt 33-ndaks kukkunud jaapanlase Yoshito Watabe.

Ilvese ees startinud Ilkka Herola on neljandal kohal.

Riiberi edu on kahanenud 32,6 sekundile. Nii palju kaotab talle sakslane Vincenz Geiger, kes on koos Jörgen Graabakiga end suurest pundist lahti rebinud.

7,5 km peal on Ilves endiselt 32. Itaallane Alessandro Pittin on 33. kohal Ilvesest 13,8 sekundit maas.

Riiberi edu jälitajate ees on juba 52,6 sekundit. Neid, kes veel poodiumile võivad jõuda, on kõvasti üle 10, sest veel 18. mees kaotab Riiberile 1.03,2. Ilvese leiab 6,3 km vaheajapunktis 32. kohalt (+2.09,6). Hoiab kinni neljamehelise pundi sabast. 33. mees jääb 12 sekundi kaugusele.

5 km peal on Riiberi edu koondisekaaslase Anderseni ees juba 45,5 sekundit. Võitja nime võime juba protokolli ära kirjutada. Ilves on langenud 30-ndaks (+2.01,6).

3,8 km peal on Ilves Pazoutiga kohad vahetanud ehk 27-ndaks langenud. Punt, kellega koos sõidetakse, on suurenenud seitsme meheni. Ilvesele hingab kuklasse 38. kohalt tulema hakanud soomlane Eero Hirvonen.

2,5 km peal on Ilves endiselt 26. (+1.49,1). Vaheajapunkti tuldi praktiliselt koos tšehh Ondrej Pazoutiga. Järgmine mees on alles 11,5 sekundi kaugusel.

Riiber on Björnstadi ees vahet kasvatanud 31,8 sekundini. Ilves tuleb vaheajapunkti 26-ndana (+1.47,7). Temast on möödunud 26-ndana startinud austerlane Philipp Orter. 25. kohal sõitev poolakas Szczepan Kupzak edestab Ilvest 10,5 sekundiga.

Ilves on nüüd samuti rajal. Esimese vaheaja saame 1,3 km pealt.

Start on antud. Riiber räks rajale.

Amatõõr 2: Kui tsiteerida klassikut : olukord on..... kuid mitte lootusetu.Sedapuhku peab meie poiss E.Frenzeli ja I.Herola kannul püsima.Punt on ju korralik,loomulikult ei hakka keegi teda tassima,peab ise mees olema. Edu!

Kristjan Ilves pääseb murdmaarajale 25ndana, liidrist minut ja 49 sekundit hiljem.

Viimasena tornist alla tuhisenud norralane Jarl Magnus Riiber hüppab 104,5 meetrit ja läheb 146,6 punktiga võimsalt liidriks.

Norralane Jörgen Graabak hüppab 100 meetrit ja läheb 134,5 punktiga jagama neljandat kohta.

Senise hooaja kiireim murdmaamees, sakslane Vinzenz Geiger hüppab 97,5 meetrit ja võtab 128,9 punktiga sisse 9. koha.

Norralane Jens Luraas Oftebro läheb 102 meetri ja 137,6 punktiga kolmandaks.

Sakslane Fabian Riessle hüppab 100 meetrit ja läheb 128,6 punktiga seitsmendaks. Viiel mehel veel vaja hüpata.

Sakslase Eric Frenzeli hüpe ebaõnnestub. Meetreid sama palju kui Ilvesel (94,5 m), punkte 121,2. Läheb Herola ette 18-ndaks. Ilves on kahe hea murdmaamehe järel 20. Ehk tassivad nad natuke meie meestki?

Soomlane Ilkka Herola hüppab 94 meetrit (119,4 punkti) ja läheb vahetult Ilvese ette 18-ndaks. Vaid 0,1 punkti enam kui Ilvesel.

Uus liider on 104 meetrit hüpanud austerlane Franz-Josef Rehrl (140,7 punkti), kes pääseb Manuel Faisstist suusarajale tervelt 23 sekundit varem. Ilves on 18.

40 mehel on hüpatud, Ilves 16. kohal. Uus liider on esimesena 102 meetrit hüpanud ja selle eest 135 punkti saanud sakslane Manuel Faisst.

Amatõõr 2: Iseenesest oli K.Ilvese hüpe stiililt ilus,paraku,et olla maailma tipus,lühike.Norra poiste kandadeni on päris pikk maa minna,kas jõuab?

Austerlane Martin Fritz võtab sisse kolmanda koha (101 meetrit, 132,7 punkti). Ilves 15.

Jaapanlane Akito Watabe saab liidri Anderseniga võrselt 134,3 punkti, ka hüpe oli sama pikk ehk 101,0 punkti. Ilves hetkel 14.

Kogenud itaallane Alessandro Pittin ebaõnnestub ja võtab 87,5-meetrise hüppega sisse alles 28. koha.

Austerlane Philipp Orter (96,5 p, 119,2 p) jääb Ilvesele vaid 0,1 punktiga alla ja läheb meie mehe selja taha 14-ndaks.

33 mehel on hüpatud, Ilves on 13. kohal. Uueks liidriks läks norralane Espen Andersen (101 m, 134,3 punkti), jaapanlasest Watabest pääseb ta rajale 20 sekundit varem.

Senine liider Kasper Moen Flatla diskvalifitseeriti! Ilves tõusis vahepeal kümnendaks, kuid norralne Einar Luraas Ofterbro (läks neljandaks) tõukas ta jälle 11-ndaks.

100 meetrit saab kätte ka jaapanlane Ryota Yamamoto, kes läheb 128,5 punktiga kolmandaks. Ilves 11. 20 meest on veel hüppamata.

Jaapanlane Yoshito Watabe teeb päeva paremuselt teise hüppe (100 m, 129,3 p) ja läheb norralse Kasper Moen Flatla (100,5 m, 132,9) järel teiseks. Suusarajal on nende meeste vahe 14 sekundit. Ilves kümnes.

Austerlane Lukas Klapfer teeb korraliku hüppe (98,5 m, 125,7 p) ja võtab sisse kolmanda koha. Ilves juba üheksas.

Ilvesest ei saa jagu ka prantslane Antoine Gerard (91 m, 112,4 p, koht 13.).

Vahelduseks läheb keegi ka Ilvese selja taha - sakslane Julian Schmid hüppab vaid 89,5 meetrit ja läheb 107,6 punktiga 16-ndaks.

Tšehh Tomas Portyk (stardinumber 25) hüppab 97 meetrit ja läheb 125,7 punktiga kolmandaks. Ilves kaheksas.

Nüüd on ridamisi häid hüppajaid Ilvesest mööda saanud ja meie mehe seitsmendaks lükanud. Viimasena võttis kolmanda koha sisse sakslane Johannes Rydzek (95,5 m, 123,2 p).

Jaapanlane Hideaki Nagai läheb neljandaks (96,5 m, 122,5 m) ja tõukab Ilvese viiendaks.

Austerlane Johannes Lamparter teeb sama pika hüppe kui Magnus Krog (98,5) ja läheb 127,6 punktiga liidriks, suusarajale pääseb ta 18 sekundit enne Krogi. Ilves on neljandaks tõugatud.

Tšehh Ondrej Pazout läheb Ilvese selja taha neljandaks 119,1 punktiga (94 m) ja stardib suusarajale sekund peale eestlast.

18 mehel 50-st on hüpatud, Ilves on ikka kolmas.

Poolakas Szczepan Kupczak hüppab 98 meetrit ja saab 122,8 punkti ning lükkab Ilvese kolmandaks. Magnus Krogist pääseb ta suusarajale vaid 1 sekund hiljem.

Täielikult ebaõnnestub itaallane Raffaele Buzzi (84 meetrit, 96,5 p).

Poolakas Wojciech Marusarz läheb kuuendaks (92 m, 111,6 p).

Uueks liidriks läheb norralane Magnus Krog, kes hüppab 98,5 meetrit ja saab 1230 punkti, mis tähendab murdmaarajal Ilvese ees 15-sekundilist edu.

Tšehh Lukas Danek ja ameeriklane Ben Loomis samuti Ilvest ei ohusta.

Venelane Aleksander Pašajev jääb samuti Ilvesele alla (94,0 m, 114,5 p).

Tšehh Jan Vytral läheb Ilvese selja taha teiseks (93 m, 113,2 p)

Ilvesest järgmine mees, sloveen Ozbej Jelen maandub vaid 87,5 meetrile ja saab 103,6 punkti.

Kolmandana tornist alla tulnud Ilves hüppas 94,5 meetrit ja sai 119,3 punkti.

Kristjan Ilvese ees startima pidanud sloveen Rok Jelen on diskvalifitseeritud, seega kohe on meie mehe kord.

Esimene võistleja Giulio Bezzi (Itaalia) maandub 86,5 meetri peale ja saab kohtunikelt 101,8 punkti.

Proovivoorus näitas Ilves 98-meetrist õhulendu, mis oli paremuselt 25. tulemus.

Ilves tuleb hüppetornist alla neljandana ehk kohe võistluse alguses. Lõppvõistlusele pääses 50 kahevõistlejat.