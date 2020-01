Kristjan Ilves hooaja avaetapi järel: rahuloluks kindlasti põhjust pole

23-aastane Ilves tunnistas pärast võistlust, et täna oli raske midagi oodata, sest võistluspaus venis liiga pikaks.

"Rahulolu ei saa kindlasti olla. Ei osanud midagi oodata. Eile hüppemäel nägin, kuidas teistega võrreldes oleme. Natuke jäi täna hüppemäel vajaka. Suusasõidu kohta ei osanud üldse midagi aimata, mis seis on. Pigem oli täna selline tagasihoidlik võistlus, aga tunde poolest katastroofi ka ei olnud," sõnas Ilves Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kui sõidukiirus võinuks olla parem, siis suuskadega jäi Ilves väga rahule. "Norrakad tegid head tööd suuskade ettevalmistamisel. Selle taha küll midagi ei jäänud, lihtsalt mees seal peal peab kiiremini liigutama."

Homse võistluse kohta ütles Ilves: "Kindlasti hüppemäel tahaks tehniliselt parema soorituse teha. Usun, et suusarajal on ka tunne parem, kuna üks pingutus on all. Usun, et iga võistlusega saab siit ainult paremaks minna."

Pärast Val di Fiemme etappi läheb Ilves pooleteiseks nädalaks treeninglaagrisse Obersdorfi, kus on järgmine etapp.