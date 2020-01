Kristjan Ilves avas Val di Fiemmes MK-punktiarve

Novembris Norra meistrivõistlustel kukkunud ja kaela vigastanud Ilves tegi täna korraliku hüppevõistluse, saades kirja 100,5-meetrise õhulennu, mis andis 129 punkti. Kokkuvõttes tähendas see 50 mehe konkurentsis 18. kohta (+1.04). Kuna umbes poole võistluse pealt langetati poomi, andis see Ilvese järel hüpanud meestele ka väikese eelise.

Hüppevõistluse parim oli MK-sarja üldliider ja eilne võidumees, norralane Jarl Magnus Riiber, kelle 106-meetrine õhulend andis 145,1 punkti. Teisel kohal oli 10 km murdmaadistantsi eel sakslane Manuel Faisst (+22 sekundit) ja kolmandal norrakas Jens Lauraas Oftebro (+31).

Suusasõit kujunes ülimalt põnevaks ning finišiheitluses jäi esinelikut lahutama vaid 0,6 sekundit. Võidumeheks tõusis 12. kohalt startinud sakslane Vinzenz Geiger, kellele järgnesid Riiber (+0,4), norrakas Jörgen Graabak (+0,6) ja sakslane Fabian Riessle (+0,6).

Ilves loovutas suusarajal üheksa kohta ning lõpetas 27ndana (+1.24). Esimese 20 hulgast langes ta välja poolel distantsil.

Reedel oli Ilves saanud oma hooaja avavõistlusel Val di Fiemmes 32. koha. Siis hüppas ta 94,5 meetrit, teenis 119,3 punkti ning oli 10 km murdmaasõidu eel 20.

Eilse võistluse järel sõnas Ilves, et loodab täna nii hüppemäel kui suusarajal teha parema võistluse: "Kindlasti hüppemäel tahaks tehniliselt parema soorituse teha. Usun, et suusarajal on ka tunne parem, kuna üks pingutus on all."

