Kiibus üllatas treener Anna Levandit hea vormi säilitamisega: seda juhtub harva!

Iluuisutajad ootasid jääle pääsemist pikalt ja Euroopa meistrivõistluste seitsmes naine Eva-Lotta Kiibus on nüüd eriolukorra finišis saanud hüppenööriga hüppamiste ja kõikvõimalike ÜKE-harjutuste järel keskenduda taas erialastele treeningutele jääl.

"Täna saab kaks nädalat täis, kui oleme korralikult jääl saanud trenni teha," rääkis Kiibus intervjuus ERR-ile. "Noh nüüd juba võib öelda, et ei olnud see kadunud nii palju, kui kartsin ja kõik on kontrolli all," kiitis Kiibus jäätunnetust.

Treener Anna Levandi on väga rahul, kuidas 17-aastane Kiibus kahe kuu jooksul vormiga tööd on teinud, sest näeb jääl väga kerge ja kiire välja. "Müts maha ja mille eest? 17-aastane neiu suutis kahe kuu jooksul säilitada oma kehavormi. Ütleme ausalt nii kaaluvormi, füüsilise vormi ja vaimse vormi. Üldiselt juhtub seda harva, et väga tubli, väga tubli," rääkis Kiibuse treener Anna Levandi.