Edaspidi kavatseb Kiibus tähelepanu pöörata ka neljakordse hüppe sooritamisele. "Ma loodan, et on realistlik. Sellega ikka läheb vist aega. Äkki järgmine suvi on aega, et selle peale keskenduda,“ lausus ta intervjuus ETV saatele "Terevisioon", vahendab ERR Sport.

Praegu ta seda elementi katsetada ei taha. "Võistluste vahel ma ei taha sellega riskida, et ma ennast vigastan. See ei ole olnud prioriteediks. Prioriteediks on sõita enda asja puhtalt."