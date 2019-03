Kaspar Taimsoo Sõõrumaa sõnavõtust: sellist avaldust EOK presidendilt ei ootaks

"Sportlane on sportlane, tihtipeale jääb ju kooliharidus lünklikuks ja tea, paljukest seda oma mõtlemistki on ja nii edasi," lausus Sõõrumaa ERR-ile antud intervjuus, kui vastas küsimusele, mida ta dopinguskandaalist kokkuvõttes arvas.

Sõõrumaa sõnavõttu kommenteeris ka mitmeid tiitlivõistluste medaleid võitnud Kaspar Taimsoo. Taimsoo postitas Sõõrumaa tsitaadi enda Twitteri kontole.

"Kindel värk, et kooliharidus on tähtis ja õnneks EOK omalt poolt ka ülikooliõpinguid võimalusel toetab kuid sellist avaldust EOK Presidendilt ei ootaks. Tasakaaluks peaks vaatama Sõõrumaa valimislubadusi ja kuidas on nende täitmine on edenenud...," vastas Taimsoo spordiajakirjaniku Ott Järvela küsimusele, mis tundeid Sõõrumaa avaldus temas tekitas.

Sõõrumaa jutule andis omapoolse vastuse ka Facebookis profirattur Tanel Kangert.