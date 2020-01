Johanna Udras sai noorte olümpiamängudel 16. koha, Anders Veerpalu oli 33.

Pühapäeval vabatehnikasprindis viienda koha saanud Udras näitas taas head minekut, kui sai 16. koha. Kaotust võitjale, Lausanne’is juba hõbeda ja pronksi võitnud Rootsi murdmaasuusatajale Maerta Rosenbergile kogunes +1.07,6.

„Tuleb rahul olla! Üritasin ühtlast tempot hoida ja mul on hea meel, et jaksasin seda teha. Lõputõusul mõtlesin, et tuleb endast maksimum anda. Finišisse tulin tugevate paaristõugetega, tundub, et jaksu oli,“ rõõmustas Udras.

Eliisabet Kool kukkus keerulisel laskumisel kaks korda ning lõpetas 42. kohaga (+2.19,4). Samas kohas kukkus korra ka Kaspar Päärson, kes sai noormeeste 10 km klassikasõidus 28.koha.

Kuldmedali võitnud Venemaa suusatajale Ilja Tregubovile +2.19,9 kaotanud Päärson oma sõiduga rahule ei jäänud. „Eestis ei ole selliseid laskumisi, kus peaks vahetult enne järsult pidurdama. Siin pidi ikka enne hoo maha võtma, sahka panema ja siis edasi sõitma,“ rääkis Päärson. Lisaks jäi 17-aastasel suusatajal kripeldama vabatehnikasprindi veerandfinaalis toimunud kukkumine. „Olen seda videot vist oma 20-30 korda vaadanud, aga mis teha. Pühapäev andis mulle kinnitust, et olen ikka vist sprindimees,“ sõnas ta.

Anders Veerpalu sai täna 33. koha, kaotust Päärsonile kogunes omakorda 22,2 sekundit. „Raske oli! Kahjuks läks minu põhidistants (vabatehnikasprint - toim) metsa, sest kui täna sai neli korda kurvi võetud ja jäin püsti, siis sprindis võtsin seda vaid ühe korra ja kukkusin. Sprindis olin uljam, nüüd olin ettevaatlikum ja jälgisin, et jäise osa peale ei satuks,“ selgitas Veerpalu. Noorteolümpia andis talle hea kogemuse. „Nüüd pole muud, kui tugevamalt edasi treenida ja võistelda!“ lubas Veerpalu.