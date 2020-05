Johanna Allik sattus jäätantsupartnerit otsides varganäo otsa

26-aastane Allik otsustas koroonakriisi ajal oma loo ära rääkida. Enim tähelepanu on pälvinud ülestunnistus kaheksa-aastasest võitlusest buliimiaga, kuid õpetlikke ja põnevaid seiku leidub teisteski tema videotes, mida tema YouTube’i kanalil on nüüdseks juba kuus. Allik oli mõtet pihtimusvideotest mõlgutanud juba mõnda aega, kuni jõudis lõpuks 26. aprillil esimese postituseni.

„Õde soovitas mul juba tükk aega tagasi teha selline nõuandmise kanal, sest ma olevat hea psühholoog, kes oma sõpru alati nõustab. Mulle tundus endalegi, et minu iluuisutamise lugu oleks ka teistel huvitav kuulda. Mul on sellest ajast niivõrd palju positiivseid mälestusi ja mõtlesin, et millal siis veel kui mitte praegu,” rääkis Allik Delfile ja Eesti Päevalehele videosilla vahendusel USA-st, kuhu ta läks enne koroonakriisi sõpradele külla ja tööasju ajama.

18. mail postitatud videos räägib Allik oma jäätantsijakarjäärist.

Väljavõte YouTube’ist: „On üks andmebaas, kuhu sa paned üles oma profiili. Lihtsalt seletades on see nagu kohtinguäpp Tinder, aga armastuse asemel otsitakse seal endale uisupartnerit. [---]"