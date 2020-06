Eesti Päevaleht kuulutas Kiibuse konkurentsitult läinud talve staariks ja põhjendas: „Ta tuli justkui ei kuskilt, kuid sõitis end EM-il võimsa isikliku rekordiga seitsmendaks, viiendast kohast jäi puudu kõigest 0,55 punkti. Sama on suutnud ainult Jelena Glebova, kes oli siis juba 22-aastane. Kiibus on kõigest 17 ja tundub, et vaid taevas on talle piiriks.”

Kui pärast COVID-19 pandeemiat jäähallid avati, tabas Kiibust uiske jalga pannes õnnis tunne. Mõistagi. Jääprintsess peab liuglema jääl, mitte müttama mustal maal.