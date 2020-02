Indrek Tobreluts MM-i avastardist: sõidukiirus on positiivne

Eesti sai koosseisus Regina Oja, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kalev Ermits 27 koondise seas 15. koha. Kokku jõudis finišisse 16. riiki.

"Algus oli ilus. Rene võib-olla üllatas kõige rohkem, oma viimase ringiga. Lamades võttis küll kaks lisapadrunit, aga võttis need väga kiiresti ja hoidis meid päris head mängus. Kalev alustas küll hästi tagasihoidlikult, aga paraku pidi teises tiirus minema trahviringile. 12. koht oleks olnud ehk reaalne," kommenteeris Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts ERR-ile antud intervjuus.

"See (sõidukiirus – toim.) on positiivne. Ma ei ole veel protokolli näinud ja analüüsinud, aga esimeses kahes vahetuses olid väga tugevad sõitjad. Siin olid kõik vägevad kohal ja Regina suutis kas meid väga kõrges mängus hoida ja näitas head liikumiskiirust. Selles suhtes on algus olnud positiivne."

"Ega me seda tänast võistlus ei alustanud väga suurte ootustega. Pigem oligi selline sissejuhatus ja hea lahtisõiduks."