Ilves oli Oberstdorfi eelvõistlusel hüppemäel kaheksas

Ilves hüppas 133 meetrit ja teenis selle eest 139,8 punkti. Vaid 0,1 punktiga edestas teda 132,5-meetrise õhulennu teinud austerlane Martin Fritz, kirjutab ERR Sport.

"Treeningutel sai juba paremaks ja lõpuks suutsin ka võistlusolukorras hea hüppe teha," rõõmustas Ilves sotsiaalmeediasse postitatud videos. "Vaatame huviga, mis pühapäev toob."

Kui pühapäeval pole mingil põhjusel võimalik hüppevooru läbi viia, starditakse murdmaarajale just eelvõistluse tulemuse põhjal ja Ilves alustaks siis 48 sekundit liidrist hiljem. Ilves ise aga usub, et ka pühapäeval tuleb hüppetorni minna. "Tuleb samasugune hüpe teha ja suusarajal on ka loodetavasti seisud paremad ja võitlen paremate kohtade nimel," lausus ta.

Eelvõistluse parim oli MK-sarja üldliider, norralane Jarl Magnus Riiber, kes hüppas 135,5 meetrit ja teenis 151,8 punkti.