Hooaja parima tulemuse teinud Kristjan Ilves Delfile: olen pärast vigastust saanud jalad alla

17. positsioonil lõpetanud Ilves läks suusarajale 15. kohalt, alustades liidrist Jarl Magnus Riiberist 2 minutit ja 24 sekundit hiljem. Lõpuks kaotas ta norralasele 2.33,5.

"Tegelikult olen nii hüppe kui sõiduga täna rahul," tunnistas Ilves Delfile. "Kuna eilsed tulemused tulid tänasesse kaasa, siis usun, et olin täna kümne parima hüppaja seas. Sõit oli minu selle hooaja parim. Tänane (esitus) oli parem kui eilne. Nagu mul ikka, siis esimene sõit on raskem, aga teisel päeval on seis juba parem."

Seefeldis jätkuvad võistlused veel homme, kui ees ootab 15 km suusasõit. "Tuleb teha hea hüpe ja loodetavasti saan heasse punti sõiduks. Tuleb hambad ristis lõpuni sõita."

Mäletatavasti alustas Ilvest tänavust hooaega alles jaanuaris, sest taastus nii kaua novembris hüppemäel kukkumisest saadud kaelavigastusest. Ilves tunnistas, et kuigi kohad talle suurt rõõmu veel ei ole pakkunud, siis üldise arenguga on ta rahul.

"Tänane koht ei ole väga hea, aga tunne on küll hea," sõnas kahevõistleja. "Hüppemäel olen saavutanud vahepealse ajaga stabiilsuse ning olen muutunud enesekindlamaks. Ka suusarajal olen saanud rohkem treenida."

"Isiklikus plaanis on enesetunne paremaks läinud. Olen pärast vigastust saanud jalad alla. Jaanuari alguses andis veel kael veidi tunda, aga enam mitte."

Kuna Otepääl toimuma pidanud kahevõistluse MK-etapp jääb lumepuuduse tõttu ära, siis ootab Ilvest ees pikem võistluspaus. Järgmise stardi teeb ta alles 22. veebruaril Norras Trondheimis. Ilves avaldas, et plaanib vahepeal tulla Eestisse puhkama ning seejärel läheb tagasi Norra treenima.