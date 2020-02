Hiilgesoorituse teinud eestlane saavutas MK-etapil viienda koha

Kui meeste esiviiskus olid viie erineva riigi sportlased, siis naiste seas jagus esiviisiku kohti vaid Venemaa ja Rootsi sportlastele. Venelanna Alena Anastassija võitis kulla rootslanna Isabel Saleni ja kaasmaalase Tatjana Oborina ees. Daisy Kudre oli eestlannadest parimana kaheksas, Doris Kudre sai 23. ja Epp Paalberg 27. koha.

„Olen natuke pettunud, et ei suutnud ühisstardist lühirada nii sujuvalt sõita kui oleksin tahtnud. Lasin rajal end häirida minust selgelt aeglasemalt sõitnud, kuid möödasõitu mittevõimaldanud kaasvõistlejatest, mistõttu tegin vähemalt pooleminutilise vea," võttis Daisy Kudre võistluse kokku. "See viga tõukaski mu välja esikuuikust. Esikolmikusse pääsemiseks olnuks täna siiski olnud vaja ka paremaid teevalikuid. Raja lõpuosas suutsin jälle endast maksimumi anda ja see teeb heameelt - füüsiline vorm on järelikult hea.“

Eesti koondise tippude hooaja peamised eesmägid on seotud Venemaal Hantõ-Mansiiskis märtsi algul toimuvate Euroopa meistrivõistlustega.

Rootsis lõpeb võistlusprogramm kolmapäeval teatesõitudega.