FOTOD | Naiste üksiksõitu asus juhtima Arvo Pärdi muusika järgi uisutanud venelanna

Valieva näitas tehniliselt puhtaid elemente ning sõitis hingestatult ja väljendusrikkalt Arvo Pärdi muusika “Spiegel im Spiegel” järgi. Venelanna asus juhtima 74,92 punktiga.

Haein Lee Lõuna-Koreast on teisel kohal 70,08 punktiga ning kolmas on venelanna Daria Usatseva.

Valieva, kes on sel hooajal juunioride seas valitsenud, lausus, et tundis end täna jääl hästi ja loodab vabakavas näidata ka kahte neljakordset hüpet. Uisupublikult palju kiidusõnu saanud lühikava kohta

vastas Valieva, et talle väga meeldib selle muusika järgi sõita.

Eesti uisutajatest astus jääle 15-aastane Niina Petrõkina, kes lootis enne võistlust oma MM debüüdil jõuda vabakavale kahekümne nelja parema sekka. Kahjuks jäi Petrõkinal plaanitud kahest kolmekordsest hüppest koosnev kaskaad sooritamata ja nii tuli leppida 33. kohaga (46.56 punkti).

Petrõkina oli peale esitust kurb: “Väga tahtsin hästi sõita, aga ei tulnud täna välja. See oli minu esimene kord olla nii suurel võistlusel ja närveerisin liiga palju.”

Täna õhtul võitleb Aleksandr Seleveko meeste üksiksõidus kodujääl medali

eest ning alustab vabakava neljandalt positsioonilt.