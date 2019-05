"Astri Arena on koht, kus juba praegu korraldatakse maailmatasemel võistlusi ja treeninguid, hea näide on Aleksei Mishin, kes treenib oma õpilasi siin mitu korda aastas. Meie eesmärk on Tartusse meelitada veelgi rohkem spordiklubisid ja treenereid. Heal tasemel uisuväljak ning tugevad eeskujud aitavad kaasa nii jääalade populariseerimisele noorte seas kui ka linna kultuurielu rikastamisele," ütles pressiteate vahendusel Astri Grupi juht Anne Aland.

Tänaseks on Astri Arena mitte ainult ainus jäähall Tartus, vaid ainus uisuväli Eestis, mis asub kaubanduskeskuses ning on igapäevaselt avatud kõikidele huvilistele. Juba täna õhtul on kõigil soovijatel võimalik kaasa elada valitsevate Eesti Meistrite Tartu Välk 494 mängijatele, kes võistlevad Venemaa tuntud hokimängijatega.