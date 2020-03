FOTOD | Eesti koondis loodab iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel koduseinte toele

Kõige kogenum koondislane on 18-aastane Aleksandr Selevko, kes on juunioride maailmameistrivõistlustel osalenud ka eelnevatel aastatel ja sai sel aastal jaanuaris täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel 16. koha. Selevko sõnul on tema eesmärk sõita mõlemad kavad puhtalt. Kuna konkurents meeste üksiksõidus on tugev, siis konkreetset kohta on ette ennustada raske.

Niina Petrõkina, kes teeb suurvõistluste debüüdi, lausus, et temagi loodab näidata oma parimaid esitusi ning teha puhtalt kõik rasked elemendid, mis kavas on: „Loodan, et Eestis MM-il esinemine annab mulle täiendavat tuge, sest nii pere kui sõbrad on lähemal ja toetavad“.

Jäätantsijad Darja Netjaga ja Marko Jevgeni Gaidajenko esmaseks eesmärgiks on pääseda rütmitantsu võistluselt edasi vabakava esitama ehk kahekümne nelja parima paari sekka. „Loodame, et koduseinad meid toetavad ja aitavad hea tulemuse saavutada,“ lisasid nad.

Eesti Uisuliidu president Maire Arm lausus, et juunioride maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine on kahtlemata tunnustus Eesti Uisuliidu seni tehtud tööle: „Tänavu on kolmas kord, kui korraldame iluuisutamise tiitlivõistlust. Viimati olid Eestis samuti juunioride maailmameistrivõistlused viis aastat tagasi. Rahvusvaheline Uisuliit on usaldanud meile ka Euroopa meistrivõistluste korralduse kahe aasta pärast. Uisuliidu poolt loodame, et kodused suurvõistlused toovad selle ilusa spordiala juurde veelgi rohkem harrastajaid, motiveerivad praeguseid noori uisutajaid ja spordihuvilistel avaneb vahetult võimalus tippvõistlusele kaasa elada.“