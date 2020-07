FOTO | Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves sattus Norras varguse ohvriks

Ilves märkis Instagramis, et Tronheimis langes varaste saagiks jalgratas Trek. Samal ajal palub ta kohalikke sõpru, et need hoiaks silmad-kõrvad lahti ning jagaks tema postitust.

Ilves harjutab koos Norra koondisega teist suve järjest. Eestlane lootis juba mullusel hooajal seetõttu arenguhüpet, kuid talvisele võistlushooajale pani pitseri valus kukkumine hüppemäel.

Ekraanitõmmis Kristjan Ilvese postitusest. Foto: Ekraanitõmmis , kristjan.ilves/Instagram