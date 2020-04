Eva-Lotta Kiibus: mida kõike ma ei tee, et vormis püsida!

"Mida ma kõike ei tee, et vormis püsida! Meil on Anna poolt korraldatud online-tunnid kolm korda nädalas, kuhu kuuluvad akrobaatika, ballett, tantsutund ja lisaks teen iga päev ise üldfüüsilist: hüppan jääpealsed hüppeid maa peal, hüppenööriga... mida iganes ma ka ei tee! Neid harjutusi on väga palju," loetles Kiibus ERR-ile.

Tavaolukorras oleks muidugi olnud teised tegevused käsil. "Praegu oleks ma ilmselt harjutanud uusi ja raskemaid elemente," tunnistas Kiibus, kes saab ihaldatud neljakordset hüpet ka tavalisel maapinnal proovida. "Maa peal, kui seda kontrollitult teha, on see päris ohutu. Tuleb kindlasti kasuks."

Ükskord jääle naastes loodab ta kiirelt tunnetuse taastada. "Kui olen juba 12 aastat uisutanud, siis võib-olla kulub selleks natuke vähem aega kui kümme aastat tagasi."

Eesti olümpiakomitee saatis kultuuriministeeriumile täna ka palve, et taliolümpiakvalifikatsiooniks valmistuvad iluuisutajad saaks eriolukorra ajal Tallinnas erandkorras Škoda jäähallis harjutada.