Estoloppeti hooaja avastart lükkub soojade ilmade tõttu edasi, mis saab Tartu Maratonist?

Estoloppeti sarjas on algamas 22. hooaeg, kus esialgselt oli planeeritud ümmargune, sajas maraton, Viru 35. Suusamaratoni raames. Kahjuks on soe talv jätnud oma jälje ning suusarajad üle Eesti kannatavad lumepuuduse käes. Estoloppeti juubelimaraton peab veel jääma ootama ilmataadi soosingut, kuna lähinädalatel pole ilmamuutust märgata.

Maratoni peakorraldaja Evi Tormi sõnul looduse vastu ei saa. “Kahjuks ei soosi hetkel ilmatingimused Eestis suusatamist ja maa on üle Eesti paljas ja must. Lootsime korraldada Estoloppeti sarjas sajanda stardi, kuid ilmataadi tujude vastu ei saa. Uueks maratoni ajaks on hetkel planeeritud 14. märts ning loodetavasti on lumi ennast selleks hetkeks näole andnud ning suusasõbrad saavad suusad alla panna ja talverõõme tunda.“ sõnas Evi Torm.

Estoloppeti sarjas on kava järgi plaanis järgmisena Tamsalu-Neeruti maraton, mille toimumine on hetke olukorda arvesse võttes, samuti kahtluse all.

Etapid Estoloppet 2020 sarjas:

P 01.02.2020 - 22.Tamsalu-Neeruti Maraton

L 08.02.2020 - 22. Alutaguse Maraton

P 16.02.2020 - 47. Tartu Maraton

P 22.02.2020 - 22. Tallinna Suusamaraton

L 07.03.2020 - 45. Haanja Maraton

L 14.03.2020 – 33. Viru Maraton