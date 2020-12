Artti Aigro on jõudnud uuele tasemele. Selle ilmekas tõend on tõsiasi, et Soome koondise juures treeniv Aigro on maailma parim „soomlane” – ükski meie põhjanaaber pole sel hooajal teda edestada suutnud. „Soomlased mind tulemuste tõttu enda seast välja ei viska. Loodetavasti,” muigas Aigro.