Epp Paalberg tõusis taliuniversiaadil jälitussõidus 14. kohale

Suure tagasilöögi osaliseks sai Doris Kudre, kes startis 17. kohalt ja langes 24ndaks, kohe tema järel lõpetas 25. kohal Silvia Luup. Neli kohta tõusnud Katrina Ojavee lõpetas 27. ja Jonne Rooma 35. kohaga.

Epp Paalberg: „Olen oma sõiduga ülirahul, tegin veatu soorituse, kõik sujus hästi. Imestasin isegi kuidas ma nii mitmest konkurendist mööda sain. Eriti õnnelik olen sprindis 11. koha saanud norralanna alistamise üle finišisirgel. Tänusõnad tahan öelda määrdemeestele, kes olid suusad väga hästi libisema pannud.“

Hoopis teisest puust oli Doris Kudre kommentaar: „Minul oli täna väga halb päev. Juba esimese pika tõusu otsas tundsin, et olen täiesti läbi, keha oli tühi ja jõetu. Ma ei oska praegu veel öeldagi mis täna juhtus, kuid mul on väga kahju tänase jälitussõidu nurjumise üle, sest see formaat on mulle varasemalt väga sobinud.“

Kindlaks võitjaks tõusis teiselt kohalt startinud venelanna Marina Vjatkina (31.38), kahvatumad medalid teenisid soomlannad Mirka Suutari (33.19) ja Liisa Nenonen (33.21).

Meesteklassis hoidis jäi eestlastest kõrgeimale kohale Kevin Hallop, kes 25. kohalt startinuna lõpetas 27. kohaga. Kaarel Vesilind tõusis ühe koha võrra ja tõusis 31.-ks, Rimmo Rõõm tõusis kolme koha võrra, 33. kohale.

Sander Pritsik oli 36., Andres Rõõm 37. ja Georg Caius Kutsar 40.

Kevin Hallop: „Ei jää tänase sõiduga rahule. Vigu märkimisväärselt ei teinud, aga füüsiliselt tundsin ennast täna väga kehvasti ja libisemine oli maastiku kaugemas osas teistsuguste lumeolude tõttu vilets.“