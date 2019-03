Endine suusasprinter Peeter Kümmel: "Olen Mati Alaveri töö vastu suusaliidus juba kolm-neli aastat seisnud"

Kümmelit kurvastab, et Alaver on olnud suunanäitaja teistele Eesti treeneritele. "Oleks väga hea, kui kõik seotud inimesed tegelikult rääkima pannakse. Muidu täna need inimesed on eeskujud ja õpetajad, suunanäitajad noortele treeneritele," ütleb ta Eesti Päevalehele ja Delfile.

Alaveri oli suusatreenerite poolt aastaid kaitstud ja usuti, et just Alaveri meetodid on parimad. "Inimesed uskusid jäägitult Alaveri treeningmeetodisse ja treenisid oma noori samamoodi. Täna saame alles teada, et võib-olla need treeningmeetodid on ainult siis efektiivsed, kui neid dopinguga aidata," kommenteerib Kümmel.

Ta sõnul tuleks Eesti suusaspordis nullist alustada. "Enam ei ole sundi peal, et selliselt tehes on võidetud medaleid ja et me peame samamoodi edasi tegema."

Endine suusataja kinnitab, tema on olnud dopingust täiesti puhas. Pole Alaver talle seda pakkunud ega tutvustanud. Viimasega oli tal ka kokkupuude ainult kui peatreeneri ja suusakoondise juhiga, kuid treenereid oli suusasprinteritel erinevatel aegadel mitmeid. "Nii mitme treeneriga läbi karjääri sellist mentaliteeti hoida, saladust pidada, oleks kindlasti olnud võimatu," ütleb Kümmel.

Ta oleks oma sõnul ammu juhtinud tähelepanu dopingule, kui oleks seda märganud. "Ma olen dopinguvastase tegevusega ja Mati Alaveri töö vastu suusaliidus juba kolm-neli aastat seisnud," lisab ta.

"Võib ainult oletada, et kui siin doping tõstab kolmekümnendalt kohalt viieteistkümnenda peale, siis minu oleks tõstnud viiendalt esimeseks. Aga mis väärtust sellel oleks olnud? Välja oleks alati tulnud. Kui mitte praegu, siis kunagi ikka," lausub ta.