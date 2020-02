Elu parima sõidu teinud Daisy Kudre võidutses MK-etapil

Daisy tunnistas finišijärgses usutluses, et emotsioonid on pärast sellist, ideaalselt välja tulnud sõitu laes. „Arvan, et ma poleks saanud väga paremini teha. Füüsiliselt oli enesetunne väga hea ja kaardipool ka sujus: rada oli hästi keeruline, aga keskendusin kindlale kaardilugemisele ja tõesti ühtegi viga täna ei teinud!"

"Super sõit, usun, et üks mu elu parimaid sooritusi! Konkurente ma rajal eriti ei näinud ning kohalisi eesmärke endale ei seadnud,“ jagas Daisy Kudre pärast pooleteisetunnilist võistlust heatujuliselt infot rajal toimunu kohta.

Epp Paalberg sai 23. ja Doris Kudre 25. koha.

Meeste 23 km rajal kuulusid nii kuld kui pronks Venemaa esindajatele: võitis Vladislav Kiselev (94.31), eilse sprindikulla saanud Andrei Lamov (+1.03) lisas oma medalite kollektsiooni pronksi. Hõbedale tuli võitjast 20 sekundit nõrgema ajaga Audun Heimdal Norrast. Mattis Jaama oli parima eestlasena 29., Ilmar Udam lõpetas 41. positsioonil.

Samas toimunud Euroopa noorte meistrivõistlustel saavutas Olle Ilmar Jaama tavarajal hõbemedali, kaotades rootslasele Albin Gezeliusele 11,5 km pikkusel rajal vaid 1.29.

Esmaspäeval on puhkepäev ja seejärel jätkuvad võistlused lühiraja ja teatesõitudega.