Eesti võitis kurlingu MM-il üliolulises kohtumises Šotimaad

Eesti kurlinguvõistkond sai tänu täpsusvisete tulemusele mängu esimeses voorus viimase kivi eelise, kuid vastane röövis ühe puntki. Mängu murdehetkeks kujunes kolmas voor, kui Eesti suutis vastaselt röövida kolm punkti ning poolajaks oli Eesti edu 5:1.

Viiendas voorus õnnestus Eestil röövida vastaselt üks punkt ja edu kasvas juba 6:1-le. Šotimaa tuli mängu tagasi kuuendas voorus, kui võeti kolm punkti, kuid seitsmendas voorus vastas Eesti kahe punktiga. Viimasesse vooru mindi eestlaste eduseisul 8:4, mida šotlastel ei õnnestunud enam enda kasuks pöörata.

“Võit maailmameistrivõistlustel Šotimaa üle tõestab taas, et Harri ja Marie mänguklass on maailma parimate tasemel. Ootame oma esipaarilt samasugust head mängu ja võitu ka Saksamaa üle, siis on edasipääs Eesti enda kätes. Kindlasti ei tohi Saksamaad vastasena alahinnata, sest vaatamata kaotustele Norrale ja Šotimaale on nad näidanud head mängu,” kommenteeris Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Lõplik paremusjärjestus saab Eesti alagrupis paika homme, kui Eesti sportlased kohtuvad oma viimases alagrupi mängus Saksamaaga ning omavahel lähevad kokku seni kaotuseta Norra ja ühe kaotusega Šotimaa. Hetkel on alagrupi liider Norra kurlingupaar, kellel on kirjas ainult võidud, Eestil ja Šotimaal on kirjas viis võitu ja üks kaotus ning jagatakse edetabeli teist kohta. Saksamaal on kirjas neli võitu ja kaks kaotust.