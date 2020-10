Eesti suusarahvas sai FIS-ilt hea uudise – segadust ja paanikat külvanud reegel lükkub edasi. "Saime hingetõmbeaega"

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) ja laskesuusatamise föderatsioon (IBU) teatasid kevadel, et 2020. aasta sügisest on keelatud mürgist fluori sisaldavad määrded, mis panevad suusad libisema, kuid reostavad loodust. Nüüd on selge, et sel hooajal läheb vanamoodi edasi.

„Me oleksime pidanud leidma väga kiiresti lahendusi. Nüüd saame otsida ratsionaalseid lahendusi, mõelda, mida soetada ja kuidas käituda,” kommenteeris suusaliidu tegevjuht Tõnu Seil. „Saime nüüd aasta hingetõmbeaega. Enamik riike olid selle vastu, ka suured. Oli selge, et me pole valmis sellele üle minema, kui FIS ei suuda selgitada, kuidas seda reeglit tuleks hakata kontrollima. Ju see üldine surve selle tulemuse tõi, võib-olla isegi suuremat mõju avaldas laskesuusatajate vastuseis.”

Kogu seda teemat saatis suur segadus. Idee järgi võinuks mingi kogus fluori suusapõhjal siiski olla, aga keegi ei osanud öelda, kui suurest kogusest on jutt ja kuidas seda analüüsitakse.

Kogu loo absurdsust kirjeldas hhästi eelmisel nädalal Eesti Päevalehes ilmunud loos pikamaasuusatamise sarja Worldloppet tegevjuht Epp Paal. „Tahtsime asja uurida ning teha intervjuu fluoriga määrdeid keelustavast reeglist ja testiaparaadist, kuid meie küsimuse peale hakkas FIS-i paanikaosakond täistuuridel tööle. Vastati, et mis mõtte me tahame täpsemat teavet, määrded on keelatud ja kõik – lugege meie kodulehekülge. Aga kuidas kontrollida, mis on suusapõhja all? See olla meie mure. Kui testiaparaat valmis saab, siis peab FIS-i arvates iga võistluste korraldaja selle endale muretsema. Aparaadi hind on 4500 eurot. No kes jõuab seda endale osta? MK-etappide organisaatorid küll, aga väikesed suusakeskused... Mõeldamatu."