Eesti suusahüppajad lähevad uuele hooajale vastu enesekindlalt

Möödunud suvel on sportlased teinud tööd uue hooaja nimel. Kõik kolm suusahüppajat on veetnud ettevalmistusperioodil olulise osa ajast välismaal. Aigro tõi välja, et tema ettevalmistus on möödunud edukalt. Suure osa ajast on veetnud noorsportlane jõusaalis, et parandada hüppevõimet. Kindlasti oli suureks plussiks tema jaoks Wisla ja Lahti laagrid ning fakt, et sai palju hüpata Sloveenias Planical suurt mäge.

Ka Maltsev ütles, et välismaal on palju käidud ja seega ettevalmistuse üle väga kurta ei saa. Martti Nõmme ütles, et sellel suvel tuli tal uueks hooajaks valmistuda totaalselt teisiti, kui seda on enne tehtud. Nimelt töötab Nõmme mitmel kohal ning seetõttu pole noormehel olnud nii palju aega spordile pühenduda, kui seda on varasemalt tehtud. Vaatamata uuele olukorrale on Nõmme saanud piisavalt treenida, et konkurentsis püsida ja hüpete poolt areneda. Martti Nõmme ütleb, et muudatus elustiilis on loonud hea tasakaalu spordi ja muu elu vahel ning tunneb hüppamisest tegelikult rohkem rõõmu!

Suusahüppajad olid sellel suvel võrdlemisi vähe võistlustules. Maltsev tõi välja, et pigem keskenduti treeningutele, kus arendati nii füüsilist poolt kui ka mõttemaailma. Aigro viskas nalja, et need võistlused, kus võisteldud sai, kõige paremad just ei olnud, kuid ehk see on loodetavasti märk, et talvel läheb alles andmiseks. Nõmme ütles, et suurema enesekindluse hüppemäel leidis alles sügisel, kui üleüldine hüppe tase tõusis ja muutus stabiilsemaks. Suvine ettevalmistus kulmineerus Martti Nõmme jaoks Eesti meistrivõistlustega oktoobri lõpus, kus suutis näidata häid hüppeid ja võtta ka meistritiitli.