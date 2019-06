Eesti seljatas neli riiki ja sai iluuisutamise EMi korraldusõiguse

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tallinnas Tondiraba jäähallis 10.-16. jaanuarini 2022. aastal, kirjutab ERR Sport.

Lisaks Eestile kandideerisid EM-i korraldajaks Bulgaaria, Tšehhi, Soome ja Suurbritannia.

"Ma ei uskunud, et meie taotlus võib võita, konkurents oli tihe," ütles Eesti Uisuliidu juhatuse liige Margus Hernits venekeelsele ERR-ile. "Muidugi oli meil ka piisavalt eeliseid. Näiteks kogemus suurte turniiride korraldamisel, sobiv võistlusareen ja hea infrastruktuur."

See on neljandaks rahvusvaheliseks iluuisutamise tiitlivõistluseks, mille korraldusõigus Eestile usaldatud on - varasemalt on Tallinnas toimunud näiteks 2010. aasta täiskasvanute EM ning 2015. aasta juunioride MM.