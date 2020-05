Eesti rekordimees Marten Liiv asub treenima Hollandi profitiimis

Koduses Adaveres erinevaid baastreeninguid tegeva 23-aastase olümpiakogemusega kiiruisutaja Marten Liivi motivatsioon tõusis sel nädalal kordades, sest Eesti rekordimehe võttis uueks hooajaks enda hõlma alla Hollandi profitiim IKO. Heerenveenis tegutsevasse tiimi kuuluvad olümpiamängudel, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel kirkaid medaleid võitnud Hollandi tipud, kirjutab ERR Sport.

Eelnevad kaks hooaega treenis Liiv koos Poola koondisega. "Otsisin juba hooaja keskel uusi võimalusi. Proovisin isegi liituda Saksamaa koondisega, kahjuks see jäi katki ja ma arvan, et see on hetkeseisuga kõige parem valik üldse, mis laual on," ütles Liiv ERR-ile.

Lisaks tiitlivõistluste medaleid võitnud treeningpartneritele saab Liiv arvestada Hollandis ka tugevate taustajõududega. Profitiimis IKO on palgal kaks füsioterapeuti, arst, statistik, üldfüüsilise ettevalmistuse treener ja kaks põhitreenerit – vennad Erwin ja Martin ten Hoved, kes on üle 15 aasta tegutsenud treenerina.