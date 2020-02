Eesti ratastoolikurlingu koondis alustab võistlemist maailmameistrivõistlustel

Möödunud aastal saavutas Eesti ratastoolikurlingu võistkond Šotimaal toimunud maailmameistrivõistluste üldarvestuses kaheksanda koha ning teeniti ka viis esimest paraolümpia punkti. Paraolümpiamängudele pääsemiseks peab Eesti võistkond kolme MM-i arvestuses jääma 12 parima sekka.

“Meie vähim eesmärk on jääda püsima maailmameistrivõistluste A-gruppi ehk tulla üheksa parima hulka. Proovime mängida oma parimaid mänge, kuid võistkonna koosseisus on toimunud muudatused ja mõne liikme jaoks on see esimene kõrgetasemeline tiitlivõistlus,” kommenteeris Eesti ratastoolikurlingu võistkonna liige Signe Falkenberg.

Šveitsis toimuvate maailmameistrivõistluste esimeses mängus kohtub Eesti võistkond Rootsi esindusega. Ratastoolikurlingus liigutakse jääl ringi ratastoolis ja kivid saadetakse teele spetsiaalsete keppidega. Kuna erinevalt tavakurlingust jää harjamist ei toimu, peavad mängijate visked olema väga täpsed. Ratastoolikurlingut mängitakse segavõistkondades, vähemalt üks liige peab olema vastassugupoolest.

Eesti koondise koosseisu kuuluvad kapten Andrei Koitmäe, Lauri Murašov, Mait Mätas, Signe Falkenberg ja Kätlin Riidebach. Eesti koondise peatreener on Erkki Lill ja abitreener Sulev Lokk.

Ratastoolikurlingu maailmameistrivõistlustel osaleb 12 maailma parimat võistkonda. Turniiri käigus kohtuvad Eesti sportlased Kanada, Hiina, Tšehhi, Korea, Läti, Norra, Venemaa, Šotimaa, Slovakkia, Rootsi ja Šveitsi koondistega.

Ratastoolikurlingu maailmameistrivõistlused toimuvad Šveitsis, Wetzikonis. Võistlus kestab kuni 7. märtsini, kui toimuvad finaalkohtumised ja selgub ratastoolikurlingu maailmameister.