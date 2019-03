Eesti ratastoolikurlingu koondis alistas MMil Hiina ja Saksamaa

Tiitlivõistluse esimese võidu saavutas Eesti võistkond MMi liidri, Hiina koondise üle, kelle jaoks kujunes eestlaste võit turniiri esimeseks kaotuseks. Pingeline ja tasavägine kohtumine lõppes Eesti ratastoolikurlingu võistkonna võiduga tulemusega 7:6.

Võidu tõi viimane kaheksas voor, kus Eesti sportlased said kolm punkti. Õhtuses mängus alistas Eesti ratastoolikurlingu koondis ka Saksamaa esinduse tulemusega 7:6.

Kahe võiduga õnnestus võistkonnal murda kaotuste seeria, seni pidid eestlased tunnistama USA, Venemaa ja Slovakkia paremust.

Mängude tulemusi kommenteerides sõnas Eesti koondise kapten Viljar Villiste, et kuigi turniiri algus ei kujunenud ootustele vastavaks, on võidud toonud tagasi enesekindluse ja hea tunde. “Tunne on väga hea! Turniiri alguses ei õnnestunud meil oma parimat mängu näidata, kuid nüüd on tunne õige ja loodetavasti saame sellega ka jätkata. Meie jaoks on see esimene MM ja võistelda niivõrd kõrgel tasemel on suurepärane tunne,” sõnas Villiste.

Täna kohtub Eesti ratastoolikoondis Norra ja Korea võistkondadega. Hetkel on meie võistkonnal viiest kohtumisest kirjas kaks võitu ja kolm kaotust ning 12 võistkonna konkurentsis jagatakse Korea võistkonnaga 8. kohta.

Võistkonna esmane eesmärk on jääda püsima maailmameistrivõistluste A-gruppi ehk tulla üheksa parima hulka. Eesti võistkonna koosseisus võistlevad kapten Viljar Villiste, abikapten Andrei Koitmäe, Ain Villau, Signe Falkenberg ja varumängija Lauri Murašov. Eesti koondise peatreener on Erkki Lill ja abitreener Sulev Lokk.