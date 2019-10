Eesti meeskond võitis rahvusvahelise kurlinguturniiri

Eesti jaoks on tegemist kogu võistluse ajaloo jooksul kolmanda võiduga. Võidumeeskonna kapten Harri Lill ütles, et meeskonna eesmärgiks oli kaitsta eelmise aasta tiitlit ning see sai edukalt täidetud. “Võidu üle on meil väga hea meel - võidud annavad enesekindlust juurde ning meie jaoks on väga oluline, et saame oma mängu ja meeskonnatööd treenida reaalse võistluse käigus. See annab hoopis teise tunnetuse ja arusaama oma tugevatest ja parandamist vajavatest külgedest,” kommenteeris Lill.

Novembris ootavad Eesti kurlingumeeskonda ees Euroopa meistrivõistlused, kus Harri Lille juhtimisel hakkab meeskond võistlema B-grupis. “Oleme täna päris heas vormis ning võtame ettevalmistusi väga tõsiselt. Tiimina on meie eesmärgid kõrged ja aastast aastasse oleme üritanud leida viise, mida teha paremini, et jõuda seatud eesmärkideni,” lisas Lill.

Tallinn Cup on Eesti legendaarseim kurlinguturniir. Eesti pikima ajalooga rahvusvaheline kurlinguvõistlus toimus tänavu 15. korda ning tõi võistlema 18 võistkonda seitsmest erinevast riigist.

Aastate jooksul on Tallinn Cupil osalenud 394 võistkonda 26-st erinevast riigist, seejuures on välisvõistkondade osakaal on olnud väga kõrge, püsides 80 protsendi juures. Kõige rohkem võistkondi on aastate jooksul tulnud Soomest ning Soome võistkonnad on ühtlasi saavutanud ka enim võite - kokku viiel korral.