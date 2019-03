Eesti mäesuusatamise ajalugu teinud Tormis Laine: see oli kaugelt elu parim tulemus

"Kindlasti oli see kaugelt elu parim tulemus," rõõmustas 18-aastane eestlane. "Stardinimekirjas olin FIS punktide järgi alles paremuselt 21. mees. Väga kõva võistlus, stardis olid kõik mehed Austria B ja C koondisest. Suutsin mõlemas sõidus näidata suurepärast sõitu. Peale esimest sõitu olin kuues ja teises sõidus kiireim," muljetas Laine Delfile.

Tema eelmine tippmark FIS punktide osas oli tehtud märtsi alguses Seefeldis, siis joonistus välja number 17,35. Tänases võistluses järgnesid üllatuse sepistanud Lainele austerlased Pirmin Hacker (+0,16), Simon Rueland (+0,29) ja Adrian Pertl (+0.45).

"Hooaeg ei ole läbi, üritan veel võistelda. Tean, et olen võimeline enamaks. Eks ma lootsin taolises minekus olla juunioride MM-iks (veebruari lõpus), aga kindlasti jättis oma jälje treenerist lahku minek. Seetõttu olin sunnitud omapead harjutama septembrist detsembrini. Tegeleme selle kallal, et järgmine hooaeg seda ei juhtuks. Näiteks tänane neljas Pertl on 2017. aasta juunioride maailmameister slaalomis," tõi Laine kõneka näite võistluse tasemest.